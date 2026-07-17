$!Uber compra a Delivery Hero, dueña de PedidosYa, por $14.800 millones

Uber Technologies, Inc. (NYSE:UBER) firmó un acuerdo de fusión con Delivery Hero, propietaria de PedidosYa, extendiendo la mayor plataforma de movilidad y reparto del mundo a un total de 99 países, con un volumen bruto de mercancías (GMV) pro forma combinado de 236.000 millones de dólares en 2025.

Según los términos de la oferta pública de adquisición voluntaria, Uber ofreció a los accionistas de Delivery Hero una contraprestación en efectivo de $47.52 por acción “el Precio de la Oferta”, lo que implica un valor patrimonial totalmente diluido de $14.800 millones de dólares, explicaron en un comunicado.

Las empresas seguirán funcionando con la misma infraestructura tecnológica y operativa que impulsa a Delivery Hero hoy en día: la plataforma, el motor logístico y las capacidades de datos que respaldan a las marcas.

El Precio de la Oferta representa una prima de aproximadamente el 127 % sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones de los tres meses anteriores al 8 de mayo de 2026 y de aproximadamente el 34 % sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones de los tres meses anteriores al anuncio de hoy.

Como parte del acuerdo, Uber se comprometió a mantener la sede central de Delivery Hero en Berlín y a preservar su plantilla actual en dicha ciudad al menos hasta 2029.