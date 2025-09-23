Suspenden sociedades ligadas al abogado Genaro López Bultrón por incumplir registro de beneficiarios finales

La Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF) ordenó la suspensión de los derechos corporativos de 26 personas jurídicas cuyo agente residente es el abogado Genaro López Bultrón, hijo del sindicalista Genaro López.

La decisión de la Superintendencia se publicó, a través de Resolución No. S-DC-405-2025 de 12 de septiembre de 2025, donde indican que López Bultrón, “a la fecha del 25 de agosto de 2025, no ha registrado su información en el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiario Finales”.

La medida aplicada por la Superintendencia la sustenta en la Ley 129 de 17 de marzo de 2020, que creó el registro privado y único de beneficiarios finales de personas jurídicas. Esta normativa establece en su artículo 3 que todo abogado o firma de abogados que funja como agente residente debe inscribirse ante la SSNF y garantizar la carga de datos de las sociedades a su cargo, indican en la Resolución que está publicada en la Gaceta Oficial Digital.

En tanto, el artículo 24 de la misma ley —modificado por la Ley 254 de 2021— autoriza a la Superintendencia a ordenar al Registro Público de Panamá la suspensión de los derechos corporativos de las sociedades que no hayan sido registradas o actualizadas dentro de los plazos señalados.

El proceso y las sanciones están regulados también por el Acuerdo No. JD-01-2022 y la Resolución No. S-016-2022, que otorgan un máximo de 30 días calendario para subir la información una vez que el agente residente concluye su propio registro, agregaron.

La resolución incluye la publicación en la Gaceta Oficial de la lista de las 26 sociedades representadas por López Bultrón que se encuentran en incumplimiento, dejando claro que no cabe recurso administrativo alguno contra tal decisión.