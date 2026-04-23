Supuesto sabotaje contra motos de repartidores en medio de paro de motorizados

Dos incidentes de presunto sabotaje contra motocicletas de repartidores fueron reportados en medio del paro de labores que mantienen trabajadores vinculados a la plataforma PedidosYa, generando preocupación entre el gremio.

El primer caso quedó registrado por una cámara de seguridad y fue difundido en redes sociales a través de la cuenta @fuerzamotorizadapty. En el video se observa a un motorizado acercarse a una motocicleta estacionada y cortar el cableado eléctrico de la bujía, lo que dejó el vehículo inoperativo. El hecho ocurrió mientras el repartidor realizaba una entrega, aunque hasta el momento no se ha precisado el lugar donde se dieron los hechos.

A este incidente se suma un segundo caso reportado en el centro comercial Metro Mall, donde otro repartidor, que no se encontraba realizando entregas en ese momento, también sufrió daños en su motocicleta.

Aunque no se ha confirmado si los sabotajes están directamente vinculados al paro, los casos han encendido las alertas dentro del sector.