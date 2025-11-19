Standard & Poor´s reitera la Calificación de Grado de Inversión BBB- con perspectiva estable

La calificadora de riesgo Standard &amp; Poor’s (S&amp;P) destacó en su informe la resiliencia de la economía panameña, la consistencia de la política fiscal aplicada durante 2024–2025 y los avances en consolidación fiscal, transparencia y fortalecimiento institucional impulsados por esta administración. En consecuencia, ratificó la calificación de grado de inversión BBB-, con perspectiva estable. Según el reporte emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la agencia subrayó que Panamá mantiene una economía diversificada, abierta y con perspectivas de crecimiento superiores al promedio regional, sustentada en sectores como logística, servicios globales, construcción, energía y tecnología. S&amp;P fundamentó su decisión en los siguientes elementos: -La implementación de una ruta clara de reducción del déficit en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. -La adopción de una política de deuda más prudente, enfocada en mejorar el perfil de vencimientos y el costo promedio del financiamiento. -El fortalecimiento de la gobernanza fiscal, incluyendo mejoras en la calidad del gasto, la digitalización de procesos y la transparencia presupuestaria. -La expectativa de que Panamá preserve su estabilidad macroeconómica, continúe incrementando la recaudación y mantenga niveles de deuda sostenibles en el mediano plazo. El Gobierno reafirma que seguirá ejecutando una estrategia enfocada en: -Reducir gradualmente el déficit fiscal, alcanzando la meta del 4% del PIB en 2025. -Fortalecer la posición financiera del Estado, mediante una gestión de deuda eficiente y responsable. -Impulsar inversiones estratégicas que promuevan crecimiento, competitividad y generación de empleo. -Modernizar el Estado, priorizando transparencia, eficiencia y mejor servicio al ciudadano.