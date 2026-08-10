Economía

Snacks de frutas deshidratadas, negocio que evita el desperdicio de cosechas en Boquete

Gys Snacks es un emprendimiento de frutas y vegetales deshidratados. Un alimento sano, ideal para toda la familia y con múltiples funciones que surgió en el año 2017, y hoy produce este delicioso Snacks natural de fincas nacionales

Snacks de frutas deshidratadas, negocio que evita el desperdicio de cosechas en Boquete
ML | Yase Esquivel muentra su producto en una bebida.
Snacks de frutas deshidratadas, negocio que evita el desperdicio de cosechas en Boquete
ml | Preparación para té.
Snacks de frutas deshidratadas, negocio que evita el desperdicio de cosechas en Boquete
ml | Fruta deshidratada utilizada para decorar postres.
Snacks de frutas deshidratadas, negocio que evita el desperdicio de cosechas en Boquete
ml | Centro de procesamiento.
Yalena Ortiz
10 de agosto de 2026

Yase Esquivel es una emprendedora de 32 años que transformó la problemática de la rápida pérdida de cosechas en una solución sostenible con Gy’s Snacks, empresa dedicada al procesamiento de frutas y vegetales deshidratados. La iniciativa nació para extender la vida útil de los alimentos y apoyar a fincas nacionales a rescatar sus cultivos.

“Buscando extender la duración de las frutas para mí, encontré que habían personas con la misma problemática, muchas fincas nacionales perdiendo cultivos de frutas y vegetales, y empecé a consérvalos”, explicó Esquivel.

Aseguró que una empresa establecida en Alto Boquete (diagonal a Ferretería Iván), tiene como producto estrella los bocadillos elaborados con piña nacional y las naranjas, además de cortes personalizados y rollos de fruta para clientes y restaurantes. Su materia prima proviene 100% de productores locales y ofrece empaques desde los B/.5.00.

Esquivel expresó que el camino implicó sacrificios personales y vencer las dudas. Detalló que adecuó una planta en su hogar en Alto Boquete sin perder la esencia artesanal. Identificada con la resiliencia, aconseja a los emprendedores creer firmemente en sus proyectos. La pueden contactar al WhatsApp: 6222-9292.

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