Sector bananero en Bocas del Toro recupera más de 5 mil empleos

El sector bananero de Bocas del Toro muestra señales de recuperación tras la crisis registrada en 2025, con la reactivación de la producción, la recuperación de 5,065 empleos formales y el avance hacia el reinicio de las exportaciones, informó el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, durante el Consejo de Gabinete.

De acuerdo con el informe, a menos de un año del momento más crítico —y entre cuatro y cinco meses después de la reanudación de la producción entre diciembre de 2025 y enero de 2026— se han reactivado cerca de 5,000 hectáreas de cultivo. Además, las plantas empacadoras han normalizado sus operaciones y actualmente trabajan en doble turno.

El titular del Ministerio de Comercio e Industrias adelantó que en las próximas semanas se prevé el anuncio del reinicio de las reexportaciones de banano, lo que marcaría un nuevo paso en la recuperación del principal rubro agrícola de exportación del país.

La recuperación ocurre tras la huelga bananera iniciada en abril de 2025, que paralizó por completo la actividad en la provincia y provocó la suspensión de operaciones de la empresa Chiquita, con la consecuente pérdida de miles de empleos y un fuerte impacto económico y social.

La crisis se extendió hasta el 11 de junio de 2025, cuando se alcanzó un acuerdo que permitió levantar la huelga e iniciar el proceso de reactivación. Posteriormente, el presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó las gestiones que facilitaron un acuerdo con la empresa, sentando las bases para la recuperación del sector.

El impacto de la paralización también se reflejó en las exportaciones. El banano pasó de representar el 17.5% en marzo de 2025 a 12% en mayo, cerrando el año en 7.5%, lo que evidencia la magnitud de la contracción.