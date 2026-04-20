Rosapalo By Lulu, flores artesanales de porcelana para la decoración de pasteles

Giovanna Ruffo De Mena, de 37 años, y Maricel Lasso, de 67 años, son las fundadoras de Rosapalo by Lulu, un emprendimiento dedicado a la creación de flores de porcelana artesanal para la decoración de pasteles y proyectos decorativos.

“La idea nació mientras realizábamos las flores para el pastel de boda de Maricel. Ella trabajaba flores comestibles y yo elaboraba miniflores de porcelana para mis tocados de novias. Al comparar ambas técnicas, notamos que las flores en porcelana toman el mismo tiempo de fabricación, pero son más resistentes y duraderas. Durante la pandemia de 2020 decidimos desarrollar el proyecto formalmente, uniendo nuestros talentos”, contó Giovanna Ruffo De Mena.

Los precios de las piezas varían según el tipo de flor, tamaño y nivel de detalle. Las flores individuales, de medianas a grandes, suelen costar entre B/. 8.00 y B/. 13.00 por unidad.

“Es fundamental tener clara la visión del producto que se desea ofrecer y el mercado al que se quiere llegar. Sin estos dos elementos bien definidos, el proceso puede volverse mucho más complejo”, explicó la artesana.

Las pueden contactar en Instagram: @rosapalobylulu y para pedidos y consultas vía WhatsApp: 6223-3816.

Las peonías de porcelana son la flor más solicitada por los clientes; en estos seis años de la marca han realizado alrededor de 500 de estas piezas, convirtiéndose en su diseño más representativo.

Sus planes a mediano plazo buscan concretar alianzas con hoteles y cadenas gastronómicas para ofrecer sus flores como un recurso que les permita optimizar tiempos en cocina, facilitando la decoración final de sus pasteles. A largo plazo, les interesa impartir capacitaciones en academias de repostería en Panamá para dar a conocer la técnica y llegar a nuevos públicos.

Ruffo De Mena comentó que uno de los mayores retos es la comunicación con el cliente, especialmente al momento de interpretar ideas, tonos y colores, ya que muchas veces estos pueden variar según la pantalla o referencia visual. Lograr esa precisión es parte fundamental del proceso.

A las personas que aspiran a tener un emprendimiento, les recordó que es fundamental tener clara la visión del producto que se desea ofrecer y el mercado al que se quiere llegar. Sin estos dos elementos bien definidos, el proceso puede volverse mucho más complejo.