Restricciones en paso de puentes afectan traslado de mercancías

Empresarios y economistas aseguraron que las restricciones impuestas para el paso de transporte de carga en la Vía Centenario y el Puente de las Américas, debido al incidente en este último, afectan el movimiento de mercancías, generan retrasos en las cadenas de distribución e impactan la actividad logística.

El gobierno anunció ayer que la Vía Centenario tendrá paso restringido para el transporte de carga de 4:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., mientras que en el Puente de las Américas solo podrán transitar motos, autos sedanes, pick-ups, camionetas, microbuses y coasters.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Panamá Oeste, Juan Antonio Ledezma, afirmó que “las restricciones en el Puente de las Américas, sumado al alza del combustible, representan una situación grave para las empresas y la economía familiar, al afectar la productividad y el libre tránsito de mercancías”.

En tanto, Rubén Castillo, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), indicó que “es un tema que hay que manejar con prudencia. Hay que implementar rápidamente un plan vial para mitigar la crisis. Además promover el teletrabajo y horarios escalonados”.

Mientras que, el economista Patricio Mosquera explicó que “estas restricciones tienen un impacto económico inmediato, ya que se traduce en atrasos de trabajadores, entregas más lentas, mayores costos de operación y menor productividad, especialmente en servicios, comercio, transporte y reparto”.

Por su parte, el economista Luis Morán, señaló que “se observan impactos inmediatos como el aumento de los costos operativos, retrasos en entregas y logística a nivel nacional, especialmente en empresas de distribución, comercio y alimentos”.

Morán agregó que “también se presenta pérdida de productividad laboral y educativa, ya que trabajadores llegan tarde o fatigados, lo que disminuye su rendimiento diario en el mercado laboral”.