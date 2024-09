Restaurar la confianza, propone nuevo contralor

ml | El nuevo contralor Anel Flores se refirió a los cuestionamientos de que era “ungido” del PRD para asumir el cargo. “He oído varios críticos señalar que yo fui parte de un tramullo, de una trampa de algo, mira yo refuto esos cargos y les pido más respeto a las personas”. Afirmó que “yo creo que aquí el ungido era otro, era (Carlos ) Barsallo, pero bueno, ni modo, no salió y ahora el ungido soy yo y me echan toda la culpa de que soy PRD. Yo tengo más de 10 años de no estar en vida partidaria con el PRD. Sí, es el único partido en el que he estado inscrito en mi vida. Coincido con los lineamientos torrijistas, eso fue mi crecimiento, todavía lo defiendo y lo acepto. Sin embargo, si ven en los últimos 10 años y medio ustedes no me vieron en ninguna campaña política. Yo me dediqué en los últimos años a mis negocios, a mi familia, a trabajar y hoy día, pues el destino me ha puesto esta gran responsabilidad enfrente”.