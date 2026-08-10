Economía

Renunció Aurelio Mejía a la Dirección de Presupuesto de la Nación

Renunció Aurelio Mejía a la Dirección de Presupuesto de la Nación
Redacción Web
10 de agosto de 2026

Aurelio Mejía presentó su renuncia al cargo de director de Presupuesto de la Nación, mediante una carta dirigida al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

En la misiva, Mejía indicó que adoptó la decisión “con la convicción de haber cumplido con responsabilidad, lealtad y compromiso las funciones” que le fueron encomendadas. Señaló que, durante su gestión al frente de la dependencia, procuró “mantener en todo momento los más altos estándares de transparencia, responsabilidad, eficiencia y apego a las normas que rigen la administración pública”, y que “cada actuación y decisión ha estado orientada al manejo responsable de los recursos y al cumplimiento de los objetivos institucionales”.

El exdirector destacó que se retira “con la satisfacción de haber contribuido, desde mi responsabilidad, al fortalecimiento de la gestión pública y al logro de importantes resultados en beneficio del Gobierno Nacional y del país”. Asimismo, agradeció al equipo de la dirección por su “dedicación, profesionalismo y disposición permanente”, y al ministro Chapman “la confianza depositada en mi persona y la oportunidad de haber servido desde esta posición a la administración del presidente José Raúl Mulino”.

Mejía reiteró que se va “con la tranquilidad de haber actuado siempre de manera honesta, transparente y responsable”, al tiempo que manifestó su disposición para realizar “una transición ordenada y responsable, facilitando toda la información y documentación necesaria para garantizar la continuidad de las funciones de la Dirección”.

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