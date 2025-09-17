Renuncia el subcontralor Elí Felipe Cabezas

Elí Felipe Cabezas presentó su renuncia al cargo de subcontralor general de la República, la cual fue aceptada por esta institución, confirmaron de la Contraloría, este miércoles, 17 de septiembre.

En un comunicado de prensa, la Contraloría destacó que reconoce “la importancia que conlleva este cargo dentro de la estructura administrativa y ratifica que las funciones propias de la subcontraloría continuarán desarrollándose de manera normal, en estricto apego a lo que establece la ley y en cumplimiento de los objetivos de transparencia y eficiencia en la gestión pública”.

De la institución reiteraron que “el trabajo de fiscalización, control y acompañamiento a las entidades del Estado se mantiene con absoluta normalidad, garantizando la continuidad de los procesos en curso y la estabilidad en el ejercicio de nuestras funciones constitucionales”.

La Contraloría General además, reafirmó “su compromiso con la ciudadanía de velar por el correcto uso de los recursos públicos y de fortalecer la confianza en la administración del Estado a través de una gestión honesta, responsable y transparente”.