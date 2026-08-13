Rechazan propuesta municipal de cobrar B/.5.00 a turistas que embarquen en Colón

Empresarios de Colón rechazan la propuesta municipal que busca cobrar B/.5.00 a los turistas que embarquen en la provincia, al considerar que la medida podría afectar la actividad turística y económica de la región.

La iniciativa fue presentada por el concejal de Nueva Providencia, William Sánchez, ante el Concejo Municipal de Colón. El proyecto plantea destinar parte de los fondos a seguridad y cámaras de vigilancia.

Además, establece que el 30% de lo recaudado sea utilizado para la promoción turística de Colón y el embellecimiento de la ciudad, con el objetivo de fortalecer su atractivo como destino turístico.

Durante la presentación del proyecto, Sánchez indicó que “cuando viajamos a hacer turismo afuera, sabemos que tenemos que ir con un dinero y pagamos impuestos. Lo que proponemos es un impuesto de desembarque destinado a vigilancia y a embellecer la ciudad para el turismo”.

Lissy Jované, presidenta de la Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Colón, lo calificó como “una catástrofe” y cuestionó que se haya planteado sin un análisis sobre sus posibles consecuencias.

“Es una decisión sin un análisis ni métrica. Los concejales han actuado sin hacer ningún tipo de verificación de los números”, afirmó.

Jované explicó que la provincia cuenta con el proyecto Colón Puerto Libre, orientado a reactivar el casco de la ciudad y generar mayor flujo de visitantes. Sin embargo, advirtió que “la nueva iniciativa podría afectar estos esfuerzos, ya que no ha sido consultada con el sector privado que rechazamos esto y podría resultar contraproducente para la actividad económica”.

La empresaria destacó que “Colón Puerto Libre es un caso de éxito” y señaló que “el año pasado la iniciativa generó un impacto económico de $25 millones”. Además, advirtió que “la nueva propuesta podría afectar estos resultados, al desincentivar a los turistas de desembarcar y recorrer la ciudad”.