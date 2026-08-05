Realizarán primer Congreso MIPYMES

La presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá (FEDECÁMARAS), Alicia Jiménez, anunció que el próximo 19 de agosto se realizará el Primer Congreso Nacional MIPYMES 360: “Transformando desafíos en oportunidad”.

El evento se llevará a cabo en el Hotel Mykonos de Santiago, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y tiene como objetivo fortalecer la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas panameñas.

La líder de FEDECÁMARAS, indicó que con esta actividad “buscamos descentralizar las ayudas y herramientas del Estado para que cada panameño pueda desarrollarse en su región, mejorar su calidad de vida y no depender únicamente del Ejecutivo, sino generar más oportunidades desde sus comunidades”.

Durante la jornada, empresarios y representantes de micros, pequeñas, medianas y grandes empresas participarán en conferencias sobre liderazgo, inteligencia artificial, transformación digital, automatización, finanzas, talento humano y temas fiscales y laborales.