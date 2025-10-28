Realizarán III Concurso Nacional de Emprendimiento Juvenil 2025

Cincuenta estudiantes de 15 regiones educativas del país participarán del tercer Concurso Nacional de Emprendimiento Juvenil 2025, con el lema: “Tecnología, Industria e Innovación Impulsando el Desarrollo Económico de Panamá”, que se realizará el 30 de octubre en Ciudad del Saber.

Los estudiantes presentarán sus proyectos de emprendimiento con el objetivo de promover la innovación y apoyar ideas con potencial de impacto comunitario y nacional, así lo explicó Moisés Cohen, presidente de la Fundación Emprendamos, quien en alianza con el Ministerio de Educación de Panamá organiza el evento.

Cohen señaló que “estamos comprometidos con la visión de un futuro donde nuestros jóvenes no solo hereden un mundo de oportunidades, sino que también tengan las herramientas para crearlas”.

Según Fundación Emprendamos, el concurso forma parte de una serie de esfuerzos estratégicos para fortalecer el ecosistema emprendedor del país que inició en el 2023 en 17 centros educativos con la participación de 12,000 estudiantes en 12 regiones educativas.