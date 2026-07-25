Realizan la Primera Expoferia del Café en Veraguas

La provincia de Veraguas celebró con éxito la Primera Expoferia del Café, un espacio que reunió a más de 50 pequeños productores locales y contó con alta concurrencia de público, informó el director regional del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Ricardo Botacio.

En esta primera vitrina comercial los expositores presentaron diversas variedades, derivados y emprendimientos basados en el grano cultivado en la región.

Gaspar Ortíz, director nacional de Agronegocios del MIDA, explicó que la actividad busca conectar de forma directa a los caficultores con empresas compradoras y procesadoras, eliminando la intermediación. Destacó que, por el éxito obtenido, la feria se replicará en otras provincias.

El acto inaugural fue encabezado por directivos nacionales del MIDA: Bruno Mojica, de Desarrollo Rural; Rodrigo Morán, de Agroindustrias; y Abel Aparicio, de Agricultura, junto a Ortíz y Botacio.