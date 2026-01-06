$!“Puertos, carreteras y agroindustrias”, las inversiones clave en la provincia de Chiriquí

Desarrollo y ampliación de puertos, reforzar la conectividad terrestre y aérea, y mejorar la infraestructura turística y agroindustrial, son los principales inversiones que se requieren impulsar este año, para dinamizar la economía y generar empleo en la provincia de Chiriquí, aseguraron empresarios y productores.

Líderes de gremios consultados por Metro Libre, indicaron que entre los proyectos que podrían impulsar el desarrollo de la provincia destacan el proyecto de Puerto Barú, el muelle fiscal de Puerto Armuelles y la ampliación del Aeropuerto Internacional Enrique Malek.

Francisco Serracín, primer vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo (CAMCHI), indicó que “desde la Cámara hemos estado apoyando de manera decidida la actividad turística, que actualmente está enfocando sus esfuerzos en la provincia”. Además, “vemos con optimismo que el proyecto de Puerto Barú ya se está concretando, lo que representará un facilitador clave para generar, de manera escalonada, alrededor de 1,500 empleos en Chiriquí”.

Serracín agregó que “en el sector agroindustrial, que es una de las fortalezas de la provincia, estamos exhortando a que se generen mejoras en la producción. Para ello, hemos establecido alianzas estratégicas con cámaras de comercio de Colombia, Costa Rica, Perú, Guatemala y, recientemente, Brasil”.

En tanto, Felipe Rodríguez, expresidente de CAMCHI, afirmó que “existen tres proyectos de gran importancia para dinamizar la economía y generar empleo, todos vinculados al sector logístico. Entre ellos la culminación del proyecto PILAS, orientado a mejorar los procesos de paso entre Panamá y Costa Rica, así como el inicio del proyecto de Puerto Barú y del muelle fiscal de Puerto Armuelles”.

Rodríguez agregó que, “también es necesario iniciar los estudios para un cambio de concesionario del aeropuerto y realizar las inversiones necesarias para la carga y los pasajeros, incluyendo mejoras en los estacionamientos, depósitos para perecederos y carga seca, así como ajustes en la pista de aterrizaje”.

Por su parte, Lorenzo Jiménez, presidente de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA), comentó que “en nuestro sector es necesario mejorar las vías de producción y contar con el proyecto de Puerto Barú, que nos permitiría exportar de manera más cómoda nuestros productos y generar más empleo”.