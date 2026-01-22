Puentes zarzos que se construirán con fondos de la mina beneficiarán a más de 17 mil estudiantes en la comarca

La construcción de 50 puentes zarzos en la Comarca Ngäbe Buglé beneficiará a más de 17 mil estudiantes de 48 escuelas en las regiones de Kodri, Ñokribo y Nedrini. El proyecto, financiado con fondos provenientes de las regalías generadas por la venta del concentrado de cobre de la mina de Donoso, en Colón, busca reducir el riesgo de accidentes en ríos para los residentes, especialmente niños que cruzan para llegar a sus colegios, explicó Josué Pedrol, presidente del Congreso Regional Nidrini.

Pedrol, indicó que esta primera etapa de construcción, el gobierno contempla una inversión de B/. 18 millones, y se busca ejecutarlo en tiempo récord, con el objetivo de tener los puentes listos antes del inicio de clases.

“Esperemos que las empresas que licitaron estos trabajos puedan cumplir con el objetivo, sobre todo que el trabajo quede bien hecho, pero la proyección es esa, que se terminen todos estos puentes iniciando por lo menos las clases de este año”, dijo Pedrol.

“Queremos destacar la voluntad del gobierno de escuchar el clamor de la comarca y de estas regiones apartadas, porque recordemos que el año pasado lamentablemente sucedieron hechos muy trágicos donde perdieron la vida estudiantes, niños de nuestras escuelas. Esperemos que este plan sea efectivo y de resultado. Por otro lado, que estos fondos vengan de la mina, nos da un mensaje, de que sí se puede dar beneficio (producto de esta actividad), no solo a la comarca, sino a todo el país”, señaló Pedrol.

El líder comarcal manifestó que, “cuando la mina de cobre estaba operando empleaba a miles de panameños y representaba beneficios para este país. Hoy vemos que aún cerrada sigue representando beneficios ahora directamente a comarca”.

Para Pedrol es necesario que se tomen decisiones de manera urgente sobre el futuro de la mina, ya que es activo económico importante. “Queremos darle un mensaje al país y a nuestra población en comarca. Como un tema de país, de Estado. Tenemos que ser parte de la solución y no del problema, porque al final Panamá es de todos y tenemos que cuidarlo también”, dijo.

Para la segunda fase se contempla la construcción de otros 50 puentes, para alcanzar una totalidad de 100.