Publican en Gaceta los nuevos manuales para asegurar la producción agrícola y pecuaria

La Gaceta Oficial publicó la actualización de los manuales Agrícola y Pecuario del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), cuyas modificaciones actualizan el marco técnico-administrativo para robustecer los sistemas institucionales y ofrecer mayor eficiencia en el aseguramiento de la producción agropecuaria nacional, informó la entidad.

Con esta publicación empiezan a regir los cambios que optimizan los procedimientos institucionales, incorporando mejoras técnicas, modernizando sistemas operativos y unificando normativas para una gestión más eficiente y transparente en todas las agencias regionales y dependencias del ISA.

También se dispone que los procesos que se inicien a partir de la fecha de entrada en vigencia deberán desarrollarse conforme a las disposiciones de los manuales actualizados, dejando sin efecto las versiones anteriores en los casos correspondientes.

De igual forma, el documento autoriza al gerente general de la institución a gestionar los trámites administrativos para la implementación de los textos aprobados e integrar la plataforma ISA CORE para la digitalización de expedientes.

Los interesados en conocer los detalles de esta actualización podrán ingresar a la sección de Transparencia de la página web www.isa.gob.pa para obtener la información oficial.