Proyecto de intereses preferenciales en viviendas pasa a segundo debate

La Comisión de Economía y Finanzas, que preside el diputado Eduardo Gaitán, aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 341, que modifica artículos de la Ley 468 de 2025 sobre el régimen de intereses preferenciales en préstamos hipotecarios.

Gaitán señaló que “la realidad es clara, el sector de la construcción, motor histórico de nuestro crecimiento, se ha visto fuertemente afectado, reduciendo inversiones, empleos y oportunidades para miles de familias, por ende, este proyecto responde con medidas concretas que incentivan la compra de viviendas”.

En tanto, su proponente, el diputado y presidente del legislativo, Jorge Luis Herrera, destacó que “el proyecto que subroga artículos del régimen de intereses preferenciales en ciertos préstamos hipotecarios es una norma a favor de la familia, que merecen contar con techo digno”.

Reiteró que, “esta ley es sumamente importante, porque esto va a impactar la economía a nivel nacional, no solamente en el interior, dado que solamente en el último año, en nuestro municipio dejamos de percibir el 45% de los impuestos de construcción de las barriadas que se construyen, sumado a la gran cantidad de desempleo que eso ha permeado en mi comunidad y así se replica en todo el interior y en la capital del país”.

La iniciativa contó con la aprobación de manera unánime de los diputados, además, de brindar espacio de participación a las promotoras, ministerios de Vivienda y Economía y Finanzas, entes bancarios, entre otros, que destacaron la necesidad de adecuar la legislación.