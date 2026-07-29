Proponen exonerar de ITBI los primeros B/.120 mil en la venta de viviendas nuevas

El Consejo de Gabinete aprobó un proyecto de ley que propone exonerar del Impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) los primeros B/.120 mil del valor de viviendas nuevas, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda para familias de ingresos medios y menores recursos.

La iniciativa, presentada por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, establece que la exoneración aplicaría a la primera venta de viviendas nuevas, siempre que la operación se formalice dentro de los dos años siguientes a la expedición del permiso de ocupación.

”Es decir, viviendas para la familia de ingresos medios, que no tendrían que pagar ese impuesto para los montos de los B/.120.000 iniciales. Esto está enfocado, primordialmente, en facilitar que las familias panameñas de menores ingresos puedan cumplir su sueño de adquirir una vivienda”, explicó Chapman.

El proyecto establece que el impuesto será asumido por el vendedor y que será nulo cualquier acuerdo mediante el cual se traslade al comprador, directa o indirectamente, la obligación de pagarlo.

Para las viviendas cuyo valor supere los B/.120 mil y no exceda los B/.200 mil, el impuesto se calcularía únicamente sobre el monto que exceda los B/.120 mil, aplicando una tarifa escalonada:

De B/.120,001 a B/.130,000: 0.50%

De B/.130,001 a B/.150,000: 1.00%

De B/.150,001 a B/.170,000: 1.40%

De B/.170,001 a B/.190,000: 1.60%

De B/.190,001 a B/.200,000: 1.80%

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, señaló que la medida forma parte de las acciones del Gobierno para atender las necesidades habitacionales y dinamizar la industria de la construcción.

Jované indicó que durante los primeros 24 meses de la administración del presidente José Raúl Mulino se han rescatado y terminado más de 6,200 soluciones de vivienda correspondientes a proyectos abandonados por administraciones anteriores.

Además, adelantó que el Gobierno trabaja con promotores de vivienda y bancos hipotecarios en alternativas para facilitar el acceso a las viviendas. Entre estas mencionó el denominado abono inicial Pa’ Ti, que, según explicó, será anunciado próximamente.

Por su parte, el ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, señaló que la exoneración forma parte de la estrategia gubernamental para generar más de 80 mil empleos, mediante la reactivación de sectores como la construcción.