Productores de Panamá Oeste reciben apoyo técnico para fortalecer sus fincas agroforestales

Técnicos de la Agencia de La Chorrera y de la Coordinación de Desarrollo Rural realizaron una jornada de asistencia técnica y acompañamiento a productores de fincas agroforestales en la comunidad de Nuevo Emperador, en Panamá Oeste, informaron del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

De acuerdo con la entidad, la actividad incluyó una reunión con integrantes de las fincas agroforestales sostenibles (FAS) Espiga Dorada y Bajo La Bandera, en la que se abordaron temas relacionados con la organización de los productores y el fortalecimiento de su personería jurídica.

Según el comunicado, posteriormente el personal técnico efectuó un recorrido por las fincas para brindar recomendaciones sobre manejo agronómico, aplicación localizada de fertilizantes orgánicos y control de plagas y enfermedades presentes en los cultivos.

La institución indicó que los productores manifestaron su satisfacción por el acompañamiento recibido, destacando la importancia de la asistencia técnica para mejorar la productividad y fortalecer sus sistemas agroforestales.