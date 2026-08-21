Producción de tomate cherry y perita supera los 111 mil quintales

A.Quintero | La producción de tomate perita alcanzó los 103,760 quintales al año, mientras que la de tomate cherry sumó los 7,591.64 quintales, según datos de la Dirección Nacional de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

De acuerdo con el MIDA, Chiriquí lidera la siembra y cosecha de tomate cherry, en tanto, Los Santos, Herrera y Chiriquí concentran la producción de tomate perita.

La entidad detalló que “durante el ciclo agrícola 2025-2026, unos 66 productores sembraron tomate cherry en 19.87 hectáreas y 215 productores sembraron tomate perita en 105 hectáreas”.

La cosecha de este rubro se realiza entre los meses de febrero y abril. Sin embargo, el uso de tecnología, como casas malla e invernaderos, permite que el tomate perita y cherry pueda cultivarse durante todo el año.

Olmedo Núñez, comerciante en Merca Panamá, afirmó que “el tomate cherry que llega al mercado viene principalmente de Chiriquí, mientras que el tomate perita se consigue de productores de Chiriquí, Los Santos y Herrera”. Además, agregó que “el precio del cherry ronda los $2.00 por libra, mientras que el tomate perita, se vende aproximadamente a $1.00 la libra”.

El comerciante agregó que “son variedades que tienen una alta demanda nacional e internacional, ya que se exportan a países como México, Países Bajos, España y República Dominicana”.