Producción de plátano en el país supera los tres millones de quintales al año

En Panamá se produce alrededor de 3,019,586 quintales de plátano anuales, aseguraron productores de este rubro.

Bananeros consultados por Metro Libre, indicaron que la producción de este alimento se concentra en las provincia de Chiriquí, Bocas del Toro y Darién. Además señalaron que en el país se cultivan cinco variedades de plátano. Entre ellas el Fiat, Galil MP1, Curaré Enano, Cuerno conocido como (criollo) y Barraganete.

Luis Antonio Saldaña, coordinador nacional de la Cadena Agroalimentaria de Plátano, precisó que “en el país se producen alrededor de 136,968,781 kilogramos de plátano al año, lo que equivale a cerca de 3,019,586 quintales”.

Saldaña destacó que “existen 6,442 productores de plátano distribuidos en Bocas del Toro, Chiriquí y Darién, consideradas las principales zonas productoras”.

El productor agregó que el precio del plátano en finca oscila entre B/.18.00 y B/.22.00 por unidad de venta, mientras que la caja de 50 libras se comercializa alrededor de B/.14.00. En tanto, en los supermercados, el producto se vende entre B/.0.35 y B/.0.40 por unidad”. Sin embargo, “los precios varían según la oferta y la demanda”.

Saldaña mencionó que también se comercializa el plátano procesado que viene de países como “República Dominicana, Colombia y Costa Rica”.

En tanto, Ken Chen, presidente de la Asociación de Productores Agrícolas de Bocas del Toro Unidos (APABU) explicó que “en Panamá existen cinco variedad de plátanos que son los más comercializados, entre ellos el Fiat, Galil MP1, Curaré Enano, Cuerno conocido como (criollo) y Barraganete”.

Chen detalló que en cuanto a precios “todo depende de la variedad y de las temporadas. Pero por lo general al comerciante se le vende desde los B/.0.25 hasta los B/0.40 por unidad”.

Finalmente, María Pimentel, presidenta de la Asociación de Mujeres Organizadas Activas (AMASEA), manifestó que “a nivel nacional las variedades más consumidas son el Curaré y el Fiat, por ser las más tradicionales”.

No obstante, advirtió que “el sector enfrenta dificultades debido al aumento del combustible, que ha elevado el costo de los insumos de B/.32.00 a B/.50.00, incremento que finalmente se traslada al consumidor”.