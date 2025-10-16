Procesos de concesión de aeropuertos se concluirían este año, dijo Mulino

Este jueves, 16 de octubre, el presidente José Raúl Mulino anunció que pronto se estará culminando el proceso de concesión para los aeropuertos de la provincia de Colón, el de David y el de Río Hato.

“Espero concluir antes del 31 de diciembre, todo el proceso para las concesiones de los aeropuertos de Río Hato, David y Colón, cada uno en su modalidad y utilidad correspondiente”, manifestó Mulino.

Por otro lado, mencionó que “el aeropuerto de Tocumen supera los 15 millones de pasajeros, incrementando un 8% respecto al mismo periodo del año anterior. Solo en el mes de septiembre se contabilizaron 13,556 operaciones aéreas, lo que significa un 9% más que en septiembre 2024”.