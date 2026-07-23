Primera Expo Café Veraguas se realizará este viernes

Este viernes 24 de julio se realizará la primera Expo Café Veraguas 2026, una actividad que busca impulsar la caficultura nacional y promover nuevos espacios de comercialización para los productores.

La iniciativa es organizada por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en Veraguas, a través de la coordinación de Agronegocios, en conjunto con la Gobernación de la provincia.

El coordinador de Agronegocios del MIDA Veraguas, Edwin Hernández, informó que la actividad busca promover el consumo de café nacional, fortalecer la cadena de valor y brindar un espacio de venta directa para productores y emprendedores de la provincia.

“Los asistentes podrán degustar diferentes variedades, conocer el proceso de producción y adquirir productos derivados del café”, señaló Hernández.

La Expo Café contará con la participación de 21 pequeños productores, además de catas y degustaciones de café Robusta y Arábigo, actividades comerciales y muestras culturales de la región.