Prevén cambios y retrasos en lluvias

ML | Russy Carrera, climatóloga del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), explicó el comportamiento de la lluvia durante el mes actual. “Mayo es el primer mes de la temporada lluviosa en la vertiente del Pacífico.

Se caracteriza por lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento, principalmente en horas de la tarde”, explicó. Carrera destacó que, “este año, la temporada lluviosa podría presentar un retraso de entre dos y tres semanas, por lo que para este mes se pronostica una disminución de las lluvias entre 10% y 20% en gran parte del Pacífico y el Caribe oriental, mientras que en el Caribe occidental se espera un aumento de hasta 15%.

Por ejemplo, la lluvia acumulada para este mes podría oscilar entre 60 y 550 milímetros (mm) por m² en provincias como Chiriquí, centro y sur de Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Panamá y Darién”, destacó.