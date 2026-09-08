$!Presidente Mulino pone en marcha la Ley de Pasantías con el respaldo del sector privado

El presidente de la República, José Raúl Mulino, puso en marcha hoy la Ley de Pasantías con el respaldo de un importante grupo de empresas que operan en el país, según informó la Presidencia de la República a través de un comunicado.

La iniciativa está dirigida a jóvenes de entre 18 y 25 años y busca abrirles las puertas en el sector privado para que adquieran experiencia laboral, desarrollen sus habilidades y den sus primeros pasos hacia un empleo formal. “Celebro que entre todos nos pusiéramos de acuerdo para generar un nuevo espacio de oportunidades para nuestros jóvenes. Creo firmemente en que cada puerta que abrimos a la oportunidad es una puerta que le cerramos a la desigualdad”, expresó el mandatario Mulino.

El jefe del Ejecutivo destacó que cada joven que desarrolla su talento aporta a la sociedad y mejora las condiciones del país desde su entorno laboral. Por su parte, el presidente de la CCIAP, Juan Arias, invitó a más compañías a sumarse a la iniciativa: “Cada empresa que abre una oportunidad está formando talento y acercando a un joven al empleo formal”.

La Ley 513, sancionada el 20 de marzo de 2026, establece pasantías remuneradas con una asignación mensual de B/. 450.00 y seguro privado para los participantes. Estos beneficios serán cubiertos en su totalidad por las empresas, por lo que no representarán costo alguno para el Estado.

“Son más de 100 empresas las que participan en este proceso que inicia el día de hoy. Estamos arrancando con aproximadamente 700 pasantes que van a poder dar comienzo a esta experiencia”, anunció la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) tendrá a su cargo la supervisión del programa y velará por el cumplimiento de las condiciones para garantizar una formación adecuada. Durante el acto, la entidad presentó ante la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) la plataforma digital de registro, herramienta que facilitará la incorporación de empresas y aspirantes, al tiempo que dará seguimiento a los acuerdos establecidos.

Junto a la ministra Muñoz de Cedeño y al liderazgo de la CCIAP, el mandatario encabezó la ceremonia en la que los primeros jóvenes formalizaron sus acuerdos de pasantía con empresas del sector productivo nacional, en la sede del gremio empresarial.