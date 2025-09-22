Presidente Mulino hizo sonar la campana de la Bolsa de Valores de Nueva York

El presidente José Raúl Mulino tocó hoy la campana de apertura de la jornada de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE, por sus siglas en inglés). Mulino asistió como invitado especial en Wall Street, el epicentro donde se cotizan las acciones de las principales compañías del mundo.

Conforme al reporte oficial, Mulino fue recibido en la alfombra roja por Lynn Martin, presidente de NYSE; Will Goodwin, jefe de Relaciones Corporativas; y Nicolás Arino, de Mercados Capitales de Suramérica, con quienes sostuvo una reunión en privado.

El presidente Mulino presentó a Panamá como un país de un fuerte potencial económico y con grandes oportunidades de inversión, incluyendo el nuevo plan estratégico del Canal y las megaobras de infraestructura que se gestionan en su Gobierno.

Mulino fue acompañado por Martin a firmar el libro de invitados especiales en la sala de juntas, para luego recorrer el parque de operaciones de la Bolsa de Nueva York, donde procedió a tocar la emblemática campana de Wall Street.

Mulino estuvo acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, en el marco de esta gira en Nueva York que tiene como punto principal su participación en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).