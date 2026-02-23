Presidente Mulino garantiza continuidad de la operación portuaria tras el fallo contra PPC

El presidente de la República José Raúl Mulino afirmó que la ocupación estatal de los puertos de Balboa Puerto de Balboa y Cristóbal Puerto de Cristóbal es una medida “legítima y necesaria” para asegurar la continuidad de sus operaciones, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejara en firme la inconstitucionalidad del contrato ley que por décadas mantuvo Panama Ports Company.

“Ante este contexto, el poder Ejecutivo en ejercicio de las atribuciones establecidas en la Constitución Nacional, y con la finalidad de garantizar la continuidad de la operación portuaria, emitió un decreto de ocupación, una herramienta legítima que respeta la propiedad de los bienes”, sostuvo el mandatario en un comunicado emitido la tarde de este lunes, 23 de febrero.

“La Autoridad Marítima de Panamá, en representación del Estado propietario de ambos puertos, tomó posesión de dichas instalaciones con estricto apego al derecho panameño, y en resguardo de los intereses nacionales, recordando que se trata de una actividad estratégica para nuestra economía, y fundamental para el comercio mundial”, añadió.

Aseguró que “las dos mayores navieras, que además son dos de los mayores operadores portuarios del mundo, asumirán la operación. Para el puerto de Balboa será la empresa APMT y para el puerto de Cristóbal TIL Panamá. Esto es una muestra de confianza en nuestro país, que recupera su imagen y el estatus internacional que nunca debió perder”.