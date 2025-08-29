Presidente Mulino firma acuerdo para el retorno de Chiquita a Bocas del Toro

La administración del presidente de la República, José Raúl Mulino, informó que se ha concretado el rescate de la actividad bananera en Bocas del Toro, tras la firma de un acuerdo que reinicia las operaciones de la empresa Chiquita.

Conforme al reporte, se trata de un Memorando de Entendimiento entre el Gobierno Nacional y Chiquita, firmado este viernes en la ciudad de Brasilia, el cual establece un marco de cooperación para la reorganización del sector bananero.

Se detalló que “la negociación que dio como resultado la firma de este memorando fue personalmente liderada por el presidente Mulino y le pone fin a meses de incertidumbre para los bocatoreños”.

Además, “El memorando abre la puerta para que se contrate cerca de 3 mil puestos de trabajo en la primera etapa de recuperación, y 2 mil puestos más en una segunda etapa”.

Según datos oficiales, se estima que Chiquita invertirá 30 millones de balboas para reactivar la producción en 5 mil hectáreas de tierras bananeras, y la posterior exportación. La meta es estar operando, a más tardar, en febrero del año 2026.

El memorando también establece: la creación de una mesa técnica integrada por el Estado y la empresa, para dar seguimiento a los compromisos y velar por su cumplimiento.

El presidente Mulino expresó su beneplácito por el acuerdo alcanzado, el cual traerá de vuelta la estabilidad a Bocas del Toro.

”Siempre trabajaré en favor de la inversión, la producción y la generación de empleos”, expresó Mulino, en un mensaje al país.

“Lo que pasó, pasó, ahora debemos enfocarnos en ordenar el país en beneficio de las familias panameñas, en este caso, particularmente de los bocatoreños”, apuntó.

Por su parte, Chiquita sustentó que su decisión de reiniciar operaciones se da por la confianza que genera el presidente Mulino, sumado a la seguridad jurídica del país y el valioso recurso humano panameño.

Con el mandatario como testigo, los ministros Julio Moltó (Comercio e Industrias) y Roberto Linares (Desarrollo Agropecuario) estamparon sus firmas a nombre del Gobierno Nacional, mientras que por la empresa lo hizo su presidente, Carlos López Flores.

“Este acuerdo marca una nueva etapa en la que vamos a reiniciar labores en el país bajo un modelo nuevo de operación, que es más sostenible, moderno y eficiente, generando empleos dignos y contribuyendo al desarrollo económico y social del país y de la provincia”, expresó López Flores.