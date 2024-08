Presidente de la Anagan descarta incremento en precio de la carne

Ovidio Saavedra, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan) descartó que los cortes de carnes incrementen de precios en los próximos meses. “No creo que vaya a subir, la producción ha aumentado porque el invierno nos está favoreciendo hasta este momento”, expresó.

El productor indicó que se ha percibido un leve aumento en los precios, pero solo entre un 2% y un 3%. “Algunos cortes han aumentado de precio, salvo los que están en Control de Precios que están prohibido subirlos. Los otros cortes han subido un 2% un 3%, no ha incrementado tanto que no pueda estar al alcance, bueno la situación no está tan fácil económicamente, pero es que la carne no ha subido más de ese 3%”, detalló el líder de Anagan.

Los cortes que están regulados son: bistec de cinta con hueso ($2.55 por libra); babilla ($2.99 por lb); carne molida de primera, excluye la especial kosher y sin grasa, ($2.15 por lb).

Gusano barrenador

El gusano barrenador del ganado está fuera de control, dijo Saavedra, quien indicó que esto ocasiona pérdidas en el sector. “Hay que aumentar el trabajo, medicamentos para poder atacar al gusano y estar muy al tanto con los animales”, subrayó.

El ganadero también se refirió a las proyecciones del sector y al Tratado de Promoción Comercial (TPC). “Queremos ofrecer carne y leche de calidad a nuestros consumidores”, dijo Saavedra.

Sobre el TPC dijo que “los acercamientos que se han realizado han sido muy pocos. Queremos ver como se aborda este tema en los meses siguientes. Se rumora un Mercosur, el cual también tenemos que ver con mucho cuidado”.