Precios del petróleo se mantienen estables antes de Navidad

Los precios del petróleo se mantuvieron estables el miércoles en un mercado con poco movimiento en la víspera de Navidad, con los riesgos geopolíticos contrarrestados por los temores de una sobreoferta de crudo.

Al término de la jornada, el precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en febrero cedió un 0,22% a 62,24 dólares.

El barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en el mismo mes cayó un marginal 0,05% a 58,35 dólares.

La reciente presión de Estados Unidos a Venezuela ha causado preocupación en el mercado, pese a que la producción de petróleo venezolano es de apenas un millón de barriles por día.

En las últimas semanas, Estados Unidos desplegó una importante presencia militar en el Caribe, estableció un bloqueo naval contra Venezuela y acusó al presidente Nicolás Maduro de financiar el “narcoterrorismo”.

Dos barcos sospechosos de transportar crudo venezolano fueron incautados por las fuerzas navales estadounidenses.

Por otro lado, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció que Ucrania obtuvo varias concesiones en la versión más reciente del plan estadounidense para poner fin a la guerra con Rusia.

Sin embargo, de manera paralela, hubo “nuevos golpes ucranianos contra la infraestructura energética de Rusia” a lo largo del mar Negro, una ruta clave para las exportaciones rusas, indicó John Plassard, de Cité Gestion Private Bank.

Pese a este factor alcista, “el mercado mantiene la hipótesis de un excedente de oferta a mediano plazo”, lo que explica las bajas cotizaciones, añadió Plassard.