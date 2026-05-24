Precios del petróleo caen más de un 5% ante las expectativas de un acuerdo entre EEUU e Irán

Los precios del petróleo cayeron más de un 5% en las primeras operaciones del lunes en el mercado asiático, ante las esperanzas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, a pesar de las declaraciones de Donald Trump que parecen matizar la inminencia de dicho acuerdo.

El precio del barril de Brent del mar del Norte bajaba un 5,14%, hasta 98,22 dólares. El barril WTI estadounidense caía un 5,21%, hasta 91,57 dólares.

Trump moderó las expectativas de un acuerdo para poner fin a la guerra, al asegurar en redes sociales el domingo que había dado “instrucciones” a sus representantes “para que no se precipiten (...) porque el tiempo” estaba de su lado.

El conflicto estalló después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero, y la república islámica respondiera con ataques de misiles y drones en toda la región.

Estados Unidos e Irán han respetado un alto el fuego desde el 8 de abril mientras los mediadores presionan para lograr un acuerdo negociado, aunque Teherán ha impuesto controles a la navegación en el Golfo y Washington ha bloqueado los puertos de Irán.