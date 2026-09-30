Precios de las gasolinas de 95 y 91 subirán y diésel bajará del 2 al 16 de octubre, anuncia Secretaría de Energía

Gasolinas subiráLa Secretaría Nacional de Energía informó que a partir de las 6:00 a.m. del viernes 2 de octubre de 2026 y hasta las 5:59 a.m. del viernes 16 de octubre estarán vigentes nuevos precios máximos de venta al público de combustibles líquidos en estaciones de servicio de la República de Panamá, expresados en centavos por litro.

El comportamiento refleja una tendencia al alza en las gasolinas de 95 y 91 octanos, mientras que el diésel bajo en azufre presentará una baja.La variación por litro respecto al periodo anterior será de +0.040 para la gasolina de 95 octanos, +0.031 para la gasolina de 91 octanos y -0.019 para el diésel bajo en azufre.

La entidad explicó que el incremento en las gasolinas responde principalmente a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que han generado aumento en los precios internacionales del crudo y sus derivados, impactando directamente en la estructura de costos local.La Secretaría reiteró que mantiene un monitoreo constante de los mercados para garantizar que los precios en Panamá reflejen únicamente los costos internacionales, asegurando transparencia en el proceso de cálculo.

Los precios se actualizan cada 14 días mediante un mecanismo técnico basado en variables internacionales y logísticas.”Nuestra prioridad es asegurar la continuidad del abastecimiento y proteger la estabilidad energética del país”, indicó la institución en su comunicado emitido este 30 de septiembre desde la Ciudad de Panamá.