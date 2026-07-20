Economía

Pozos y bancos de forraje, para enfrentar fenómeno de El Niño

Los ganaderos estiman que, de no ejecutarse las medidas estatales a tiempo, el sector se verá obligado a vender masivamente los animales de menor valor genético para reducir inventarios, lo que abarrotará las subastas a nivel nacional

Pozos y bancos de forraje, para enfrentar fenómeno de El Niño
Pexels | Ganado bovino se alimenta en los abrevaderos.
Pozos y bancos de forraje, para enfrentar fenómeno de El Niño
MIDA | Roberto Linares.
Pozos y bancos de forraje, para enfrentar fenómeno de El Niño
Pozos y bancos de forraje, para enfrentar fenómeno de El Niño
Yalena Ortiz
20 de julio de 2026

La construcción y limpieza de abrevaderos, pozos y sistemas de captación pluvial, y la suplementación alimenticia, mediante bancos de forraje, pacas e importación de subproductos de molinería, son las medidas propuestas por el sector ganadero para enfrentar el fenómeno de El Niño.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), ha pronosticado un fenómeno de El Niño muy fuerte y una sequía prolongada que se extenderá hasta mayo de 2027.

La propuesta de los ganaderos, que consta de dos pilares, ya fue entregada al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) detalló Euclides Díaz, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN).

El gremio enfatiza la necesidad urgente de financiamiento y estima que se requieren cerca de 100 millones de dólares para cubrir las necesidades del sector, además de créditos ágiles de contingencia y el fortalecimiento del seguro agropecuario.

“Ya estamos tarde. Si usted me pregunta, esa decisión había que haberla tomado ayer; por ello, los que tenemos crédito y garantías libres no estamos durmiendo: estamos invirtiendo en lagos de retención de agua, construyendo abrevaderos y en sistemas de riego por goteo, pero nos preocupa la oferta de forraje para la estación seca”, detalló Díaz.

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$500
millones en préstamo, destinó el CAF para mitigar efectos de “El niño”.
El MIDA establece planes de contingencia para la ganadería

ml | El ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Roberto Linares, adelantó que la entidad ha construido y limpiado alrededor de 50 abrevaderos. “Estamos haciendo pozos y próximamente construiremos reservorios de agua permanente con membranas en ciertos lugares, para de allí llevar el agua a los distintos productores”, explicó. Adicionalmente, se coordina la vigilancia epidemiológica y fitosanitaria, así como el desarrollo de mesas agroclimáticas junto a los productores.

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