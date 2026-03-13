Polo y Cerceño se disputarán presidencia de la Cámara de Comercio de Chiriquí

El próximo 27 de marzo, la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (CAMCHI) escogerá la nueva Junta Directiva que ejercerá durante el periodo 2026-2028.

Las nóminas “A.V.A.N.C.E.”, encabezada por el empresario Argel Cerceño, y “Chiriquí Conecta”, liderada por la empresaria Mavis Polo Cheva, aspiran a liderar la organización empresarial.

La actual segunda vicepresidenta de la CAMCHI, Mavis Polo Cheva, explicó que su nómina pretende impulsar una Cámara activa que acompañe verdaderamente a sus miembros con capacitación constante, representación efectiva y generación real de oportunidades de negocio.

“Queremos enfocarnos en tres dimensiones del liderazgo gremial que serían la ciudad, el ambiente y la comunicación institucional”, manifestó Polo Cheva.

Por su parte, Argel Cerceño anunció que la prioridad de su equipo será atraer a todos los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios que están fuera del gremio.

“Creo que la Cámara de Comercio debe ser un facilitador de los procesos para todos los empresarios agremiados y atraer a los que no son parte; que sepan que aquí se les da una respuesta y hay oportunidades de desarrollo y crecimiento”, comentó Cerceño.