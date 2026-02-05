“Playas y ecoturismo”, la oferta de Chiriquí en días de Carnaval

Senderismo, paseos a playas, ecoturismo, festivales culturales, estadías en hoteles de campo o resorts, están entre las actividades que ofrece la provincia de Chiriquí durante los 4 días de Carnaval, aseguraron empresarios.

Durante estos días de asueto, panameños y turistas aprovechan para realizar turismo interno y participar de las festividades, lo que genera una importante inyección económica y dinamiza diversas actividades en la región.

Felipe Rodríguez, expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí (CAMCHI), explicó que la provincia y la región occidental se preparan para recibir a los visitantes con opciones tanto para la diversión como para el descanso. “Si se busca fiesta, agua y diversión, Dolega, Horconcito y Las Lajas ofrecen sus tradicionales carnavales gratuitos, donde solo es necesario llegar y disfrutar de un sano momento”, afirmó.

Rodríguez agregó que, quienes prefieren actividades más tranquilas también cuentan con múltiples alternativas. Dijo que tendrán presentaciones artísticas en la Feria de David y destinos como Boquete, Volcán y Río Sereno, “que ofrecen senderismo, gastronomía y un corredor vial que facilita el acceso”.

Destacó que tienen una diversidad de playas, “entre ellas Las Lajas, Playa Hermosa, Gavilla, Bejuco, Estero Rico, Barqueta, Las Mellizas, Limones y Burica, donde los visitantes pueden encontrar hostales y espacios para el ecoturismo a precios accesibles. Estas fechas son muy importantes, ya que generan un impacto positivo en provincias”.

Por su parte, Mavis Polo Cheva, miembro de la Junta Directiva de CAMCHI, detalló que “en materia de actividades hay mucho por hacer, visitar las playas Boca Chica y Las Lajas, ir a Tierras Altas y Boquete; hay muchos lugares turísticos, por ejemplo, ecoparques”.

Polo añadió que “en materia de gastronomía la comida es muy variada; en Boquete hay muchos restaurantes de todos los precios. El costo por familia por 4 días en Chiriquí puede rondar en B/.300.00, sin incluir las comidas, pero la comida para 3 personas puede ir desde B/.20.00 hasta B/.100.00, dependiendo del restaurante que se escoja”.

En cuanto al costo de hospedajes, Polo comentó que “los precios oscilan desde B/.30.00 por noche hasta más de B/.100.00, dependiendo de dónde te quieras alojar. En el centro de David hay dos hoteles de esos de bueno, bonito y barato. El Hotel Cervantes y el Hotel Madrid. Luego están los de tarifa media, como son el Puerta del Sol, el Alcalá, el Nacional, el Iberia, y luego los más finos como el Hotel Ciudad de David, el Aranjuez y el Hampton”.