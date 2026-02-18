Pinturas y decoraciones artesanales, un emprendimiento con creatividad y talento

Julia Lugo, es una emprendedora de 49 años de edad, cuya pasión por el arte y la pintura la impulsaron a establecer el negocio Tittilugo, un espacio donde elabora cuadros y piezas decorativas que reflejan su talento, creatividad y dedicación.Lugo indicó que la idea inició en el 2025, 'como un hobby de toda la vida. Con el tiempo comencé a experimentar con nuevos materiales, creando piezas que solo veían mis familiares y amigos'. Añadió que 'fueron precisamente ellos quienes me motivaron a creer en mi talento y a dar el paso de convertir ese pequeño hobby en un emprendimiento formal'.La emprendedora explicó que sus creaciones decorativas son hechas a mano, totalmente artesanales. Dijo que 'cada una es única, pensada para llenar de color y calidez los espacios. No repito diseños, porque quiero que cada obra conserve su esencia'.Afirmó que entre sus creaciones se encuentran pinturas que reflejan las tradiciones panameñas, la flora, la fauna y el arte contemporáneo. 'Es un proceso creativo artesanal que, en muchos casos, nace de la idea o el sentimiento que el cliente quiere reflejar', señaló.Para su elaboración utiliza materiales como 'madera, pintura acrílica y resina, integrando biodegradables cuando es posible', señaló.Lugo detalló que el precio de sus productos va desde los B/. 45.00 hasta los B/. 700.00, dependiendo del diseño, tamaño y lo que solicite el cliente. Estos se pueden adquirir a través de su cuenta de Instagram @tittilugo.