Pinturas y decoraciones artesanales, un emprendimiento con creatividad y talento

Julia Lugo, es una emprendedora de 49 años de edad, cuya pasión por el arte y la pintura la impulsaron a establecer el negocio Tittilugo, un espacio donde elabora cuadros y piezas decorativas que reflejan su talento, creatividad y dedicación.

Lugo indicó que la idea inició en el 2025, “como un hobby de toda la vida. Con el tiempo comencé a experimentar con nuevos materiales, creando piezas que solo veían mis familiares y amigos”. Añadió que “fueron precisamente ellos quienes me motivaron a creer en mi talento y a dar el paso de convertir ese pequeño hobby en un emprendimiento formal”.

La emprendedora explicó que sus creaciones decorativas son hechas a mano, totalmente artesanales. Dijo que “cada una es única, pensada para llenar de color y calidez los espacios. No repito diseños, porque quiero que cada obra conserve su esencia”.

Afirmó que entre sus creaciones se encuentran pinturas que reflejan las tradiciones panameñas, la flora, la fauna y el arte contemporáneo. “Es un proceso creativo artesanal que, en muchos casos, nace de la idea o el sentimiento que el cliente quiere reflejar”, señaló.

Para su elaboración utiliza materiales como “madera, pintura acrílica y resina, integrando biodegradables cuando es posible”, señaló.

Lugo detalló que el precio de sus productos va desde los B/. 45.00 hasta los B/. 700.00, dependiendo del diseño, tamaño y lo que solicite el cliente. Estos se pueden adquirir a través de su cuenta de Instagram @tittilugo.