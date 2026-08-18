Pesqueros y empresarios de Chiriquí exigen dejar sin efecto resolución de MiAmbiente sobre manglares

Pescadores, recolectores de concha y representantes empresariales rechazaron en una reunión informativa la resolución del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) que establece límites de áreas protegidas en manglares de Alanje, David y San Lorenzo en la provincia de Chiriquí.

Los participantes coincidieron en que la medida atenta contra miles de familias que viven de la pesca y la recolección. Durante el encuentro se citó que más de 50,000 familias dependen de estas actividades en la provincia.

“Lo que exigimos es dejar sin efecto la resolución y abrir un proceso donde las comunidades afectadas participen de verdad”, sostuvo Felipe Rodríguez, activista de Chiriquí.

José Morales, presidente de FENAPESCA, advirtió que el sector no fue consultado de forma suficiente y que lo ocurrido en Chiriquí puede sentar un precedente para otras regiones.

“Nos estamos organizando para reunirnos con quienes elaboraron la resolución”, dijo.

Por su parte, Filiberto Díaz, dirigente de Pedregal, anunció una caminata desde Pedregal hasta MiAmbiente para entregar notas firmadas de rechazo. Cuestionó además que la consulta ciudadana se haya hecho solo de forma virtual.

“No hubo diálogo presencial con las comunidades”, manifestó.

Amílcar Camacho, director encargado de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), reconoció el impacto social de la medida y propuso como salida inmediata la instalación de una mesa técnica interinstitucional.

“Estamos solicitando una mesa con MiAmbiente, ARAP, autoridades locales y las organizaciones pesqueras para revisar la zonificación, las áreas delimitadas y qué actividades se van a permitir. No podemos tomar decisiones que atenten contra más de 50,000 familias que dependen de la pesca y la recolección de concha”, señaló Camacho.

La ARAP planteó que cualquier ajuste debe garantizar tanto la conservación como la sostenibilidad económica de las comunidades costeras. Puerto Barú responde cuestionamientos.

Otro punto central fue la preocupación por proyectos de desarrollo en la costa. Ariel Urriola, pescador del corregimiento de Chiriquí, pidió transparencia sobre las posibles afectaciones del proyecto Puerto Barú en David, en particular por el dragado y otros procesos ambientales.