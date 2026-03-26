Periodistas turísticos piden una revisión técnica al proyecto que impone tarifas a viajeros en el Aeropuerto de Tocumen

Preocupados por el anteproyecto de ley 131, presentado en la Asamblea Nacional de Panamá, que propone la creación de una “Tasa de Uso de Instalaciones Aeroportuarias en Tránsito” de 10 dólares a los pasajeros en conexión en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, la asociación Comunicadores Panameños de Turismo (COPTUR-OMPT) emitió un comunicadoen el que hace “un llamado responsable a la revisión técnica y estratégica de esta propuesta, priorizando la visión país y la sostenibilidad del sector turístico”. “Panamá no puede darse el lujo de encarecer su principal ventaja competitiva: ser el puente natural de las Américas”, recalcaron.

La iniciativa, que ya ha sido rechazada por gremios clave como la Cámara Nacional de Turismo de Panamá, la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) y la Asociación Panameña de Agencias de Viajes y Turismo (APAVIT), para el gremio “representa un riesgo estratégico para la competitividad de nuestro Aeropuerto Internacional de Tocumen y para el país”.

“Panamá ha construido durante décadas su posicionamiento como hub aéreo de las Américas, basado precisamente en la eficiencia, conectividad y costos atractivos para el pasajero en tránsito. Imponer una tasa adicional a este segmento podría provocar una migración natural y hasta obligada de aerolíneas y pasajeros hacia otros aeropuertos cercanos más competitivos, como Bogotá (Colombia), San José (Costa Rica), San Salvador (El Salvador), Perú, Miami y México, por mencionar algunos”, explicaron.

“Con esto, sin duda, se debilita el rol de Tocumen como punto estratégico del tráfico aéreo internacional. Las consecuencias no serían aisladas, ya que impactarían directamente en el turismo, el comercio, la logística y el empleo, afectando a miles de panameños que dependen de este importante sector económico”, estima la asociación.