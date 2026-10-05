Panamá y Singapur impulsan cooperación para ampliar la carga aérea en Tocumen

Panamá y Singapur avanzan en una nueva alianza para fortalecer la conectividad aérea de carga y ampliar el papel de Tocumen como plataforma logística regional.

El presidente José Raúl Mulino y el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, fueron testigos de honor de la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) entre SATS Ltd. y el Aeropuerto Internacional de Tocumen (PTY).

El acuerdo permitirá a ambas entidades explorar oportunidades para desarrollar el área de carga del aeropuerto, así como instalaciones y operaciones destinadas al manejo de mercancías dentro de Tocumen Cargo City, de acuerdo con el Plan Maestro del aeropuerto.

SATS es uno de los principales proveedores mundiales de servicios de manejo de carga aérea y cuenta con una amplia presencia internacional. Su red supera las 225 estaciones en 27 países.

La empresa pondrá a disposición su experiencia en operaciones de carga aérea y su red global para explorar nuevas alternativas que permitan fortalecer los flujos comerciales que pasan por Panamá.

Buscan fortalecer la conexión entre Asia y América

La iniciativa toma como referencia el papel que desempeñan Panamá y Singapur como centros estratégicos para el comercio y la logística internacional.

A través de esta cooperación, ambas partes buscan identificar oportunidades para desarrollar nuevos flujos de carga, ampliar la conectividad comercial y facilitar el movimiento de mercancías entre los mercados asiáticos y americanos.

El desarrollo de nuevas capacidades en la zona de carga de Tocumen también podría generar oportunidades de empleo y mayor actividad dentro del ecosistema aeroportuario panameño.

Kerry Mok, presidente y director ejecutivo de SATS Ltd., destacó la experiencia de Singapur en el desarrollo de alianzas dentro de la aviación y la cadena de suministro.

“Con nuestra experiencia en importantes centros de carga y una red global de más de 225 estaciones en 27 países, en SATS nos complace trabajar junto a PTY en el desarrollo de su visión para Panamá”, señaló Mok.

Agregó que la compañía buscará explorar junto a Tocumen oportunidades para fortalecer las capacidades de carga, mejorar el movimiento de mercancías y respaldar el crecimiento del comercio entre Asia y las Américas.

Tocumen busca ampliar su capacidad logística

José Ruiz Blanco, gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, señaló que Panamá y Singapur comparten características como puntos estratégicos para el comercio y la conectividad mundial.

“Panamá y Singapur comparten un papel natural como puertas de entrada estratégicas para el comercio y la conectividad mundial”, afirmó Ruiz Blanco.

El funcionario destacó además la experiencia de Singapur en el desarrollo de infraestructura logística y consideró que el entendimiento con SATS representa una oportunidad para explorar nuevas capacidades para Tocumen.

La cooperación se suma a la visión de desarrollo de la zona de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen y busca reforzar la posición de Panamá como punto de conexión para el movimiento de mercancías entre Asia y las Américas.