Panamá y Reino Unido abordan cooperación en seguridad, comercio e inversiones durante visita oficial en Londres

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, sostuvo este lunes en Londres una reunión con el subsecretario parlamentario de Estado del Reino Unido, Chris Elmore, en la que abordaron temas vinculados a la democracia, el Estado de Derecho y el respeto al derecho internacional.

El encuentro se dio en medio de la visita oficial del canciller panameño al Reino Unido, donde también se reunió con Christopher Sabatini, del centro de pensamiento Chatham House.

Según el reporte, durante las reuniones, Martínez-Acha Vásquez expuso proyectos de infraestructura que impulsa Panamá, entre ellos el ferrocarril que conectará la capital con la provincia de Chiriquí, así como aspectos relacionados con el comercio internacional y la seguridad marítima.

En materia económica, también se abordaron oportunidades de inversión y el interés en fortalecer vínculos comerciales, además del potencial del país en sectores como turismo, servicios y logística.

En el ámbito de seguridad, ambas partes coincidieron en la necesidad de reforzar la cooperación frente al narcotráfico y otras amenazas transnacionales, incluyendo el intercambio de información y el desarrollo de capacidades.

Como parte de la agenda, el canciller sostuvo un encuentro con representantes de la aerolínea British Airways para explorar la posibilidad de establecer una ruta aérea directa entre Londres y Panamá.

En la reunión con el subsecretario Elmore, también se destacó la coordinación entre ambos países en espacios multilaterales como el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

Asimismo, se resaltó la firma de un memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen organizado, así como el interés en ampliar los intercambios académicos y de conocimiento entre ambas naciones.