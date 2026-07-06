Panamá y Japón impulsan un Acuerdo de Asociación Económica y megaproyectos de infraestructura.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió con representantes del Keidanren (Federación Empresarial de Japón), la organización del sector privado más importante de la nación asiática, con la finalidad de impulsar la firma de un Acuerdo de Asociación Económica Panamá-Japón y establecer las bases para una nueva era de inversiones niponas que generarán empleos en el país.

Durante el encuentro, desarrollado en el Salón Paz del Palacio de las Garzas, los empresarios asiáticos manifestaron interés por invertir y financiar obras de gran envergadura, entre ellas: el reservorio multipropósito de Río Indio (Canal de Panamá), el gasoducto de océano a océano, nuevos puertos, la extensión de la Línea 3 del Metro hasta Costa Verde, la construcción de la Línea 2A y la modernización del vertedero de Cerro Patacón, informó el departamento de prensa de la Presidencia panameña.

Se planteó formalmente posicionar al país como un centro estratégico para el establecimiento de centros de datos y empresas desarrolladoras de herramientas de Inteligencia Artificial.

El presidente Mulino aprovechó para resaltar la reciente firma de un acuerdo entre las entidades de aeronáutica civil de ambos países para habilitar futuros vuelos comerciales directos entre Panamá y Tokio.

Por su parte, el jefe de la delegación japonesa, Fujimoto Masayoshi, destacó que Panamá es vital para la seguridad económica de Japón (tercer usuario del Canal) y valoró la estabilidad, transparencia e incentivos fiscales del país, donde ya operan más de 40 empresas niponas.

La delegación asiática representa a gigantes globales como Mitsubishi, Panasonic, Mitsui, Sumitomo y la aerolínea ANA. Finalmente, se acordó que las conversaciones de la agenda bilateral continuarán con mesas de trabajo técnicas en el Palacio Bolívar, del Ministerio de Relaciones Exteriores.