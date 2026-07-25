Panamá y Filipinas buscan fortalecer relaciones comerciales y marítimas

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, se reunió este sábado con su homóloga de Filipinas, Theresa Lázaro, con el objetivo de fortalecer la agenda bilateral y expandir las oportunidades comerciales, marítimas y tecnológicas de Panamá en el Sudeste Asiático.

La reunión se realizó durante la 59ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y sus reuniones conexas. En ese escenario, el jefe de la diplomacia panameña promueve las ventajas competitivas de la plataforma logística de Panamá frente a las economías de Asia.

Durante el encuentro, ambos países firmaron un Memorando de Entendimiento de Cooperación Académica enfocado en la formación diplomática y la investigación. Posteriormente ofrecieron una rueda de prensa en la que se comprometieron a profundizar la cooperación en asuntos marítimos, comercio, educación e intercambios.

Panamá y Filipinas buscan consolidarse como aliados estratégicos en sus respectivas regiones, fundamentados en intereses comerciales comunes y en el desarrollo de la cooperación marítima. Ambos cancilleres coincidieron además en impulsar la vinculación entre ASEAN y América Latina.

Ambas naciones mantienen una sólida trayectoria de cooperación desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en septiembre de 1973 y su adhesión en mayo de 1981 al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá.