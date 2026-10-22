Panamá será sede del Global Bioeconomy Summit 2028, la primera cumbre de este tipo en América Latina y el Caribe

Panamá fue seleccionada como sede del Global Bioeconomy Summit (GBS) para el año 2028. Será la primera vez que un país de América Latina y el Caribe (ALC) se desempeñe como anfitrión de este encuentro, concebido como una plataforma regional para conectar biodiversidad, ciencia, innovación, empresas y territorios con gobiernos, centros de investigación, banca de desarrollo, inversionistas y redes globales. El anuncio se realizó durante el cierre de la edición 2026 de la cumbre, llevada a cabo en Dublín, Irlanda.

Según se informó, la iniciativa es liderada por el Gobierno Nacional a través de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), en coordinación con el Consejo Asesor Internacional sobre Bioeconomía Global (IACGB), y cuenta con el respaldo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Red Latinoamericana de Bioeconomía. “Durante siglos, Panamá ha conectado océanos, continentes y pueblos. En 2028 queremos que también conecte a la comunidad global de la bioeconomía”, comentó el Dr. Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Senacyt.

El GBS es uno de los principales espacios internacionales de diálogo sobre el futuro de este sector. Desde su primera edición en Berlín en 2015, reúne a responsables de políticas públicas, científicos, empresas, inversionistas, organismos internacionales y a la sociedad civil. Además de la capital alemana, ha tenido como sedes a Nairobi, en Kenia, y a la propia Dublín. La aspiración para 2028 es que los gobiernos, universidades, centros de investigación, empresas y comunidades de ALC puedan mostrar al mundo sus políticas, capacidades científicas, innovaciones y soluciones. “Tenemos dos años para trabajar como región, conectar las agendas de nuestros países, fortalecer redes y capacidades, movilizar ciencia, innovación e inversión, así como construir nuevas alianzas”, señaló Hugo Chavarría, especialista del IICA y secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana de Bioeconomía, destacando además que la región concentra alrededor del 50 % de la diversidad biológica del planeta y el 23 % de los bosques mundiales.

Asimismo, América Latina y el Caribe tuvo una destacada participación en la edición más reciente de la cumbre. A través del IICA y de la Red Latinoamericana de Bioeconomía, la región formó parte de tres procesos estratégicos: la construcción de la Visión Global de Bioeconomía 2040 que impulsa el IACGB; la elaboración y revisión del apartado regional dentro del Informe sobre Políticas de Bioeconomía Global 2026; y la creación y lanzamiento de la Alianza Global para la Bioeconomía. Precisamente, dicho informe concluye que, desde 2024, el centro de gravedad de esta materia en el continente se ha desplazado hacia América Latina, impulsado por una nueva generación de políticas más orientadas hacia la implementación, el financiamiento y el desarrollo de capacidades.