Panamá será sede del Congreso Internacional de Ingeniería Industrial COIINA 2026

Panamá será sede por primera vez del Congreso Internacional de Ingeniería Industrial y Afines (COIINA 2026), que se desarrollará del 16 al 20 de noviembre bajo el lema “Industria 5.0 y Sostenibilidad”.

Los detalles del evento fueron presentados durante una conferencia de prensa realizada en las oficinas de Georgia Tech Panamá, en Marbella, con la participación de representantes de la Asociación Panameña de Ingenieros Industriales (APII), Georgia Tech y del comité organizador.

La actividad contó con la participación de Andria Villarreal, presidenta de la APII; Jorge Barnett, representante de Georgia Tech; Irving González Pinilla, presidente del COIINA 2026, y Mariana McPherson.

El congreso busca reunir a representantes de la academia, la industria y distintos sectores profesionales para abordar los cambios que enfrenta el sector productivo y el papel de la tecnología en estos procesos.

La agenda estará enfocada en los principios de la Industria 5.0, con énfasis en la integración entre tecnología y talento humano para desarrollar organizaciones más productivas, resilientes, competitivas y sostenibles.

Durante los cinco días se realizarán conferencias magistrales, paneles, presentaciones científicas organizadas por áreas temáticas, talleres y espacios de networking.

La organización plantea que la realización de esta primera edición en Panamá permitirá generar vínculos entre profesionales, investigadores, empresas y organizaciones, además de propiciar el intercambio de experiencias y la discusión sobre soluciones aplicables a los retos actuales de la industria.

El evento cuenta con el respaldo y participación de distintas organizaciones vinculadas con la ingeniería, la academia y el sector productivo.