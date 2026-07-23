Panamá refinancia deuda por EUR 2,400 millones

ML | El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que a través de la Dirección de Financiamiento Público, ejecutó una operación de refinanciamiento anticipado por EUR 2,400 millones correspondientes a dos préstamos que vencían en 2027.

Con la gestión, la República logró tres objetivos clave: extender los vencimientos hasta 2031, cambiar tasas variables por tasas fijas y mejorar el perfil de amortización de la deuda, detalló el MEF. Explicaron que en lugar de realizar un único pago de capital al vencimiento, Panamá comenzará a amortizar la deuda mediante cuotas semestrales a partir del tercer año. Esto permite distribuir los pagos de manera más ordenada y reducir la concentración de vencimientos que enfrentaba el país en 2027.

El MEF afirmó que la operación con Santander fue de EUR 1,200 millones y como parte de la operación con Merrill Lynch–Bank of America, Panamá obtuvo acceso a EUR 500 millones de financiamiento adicional, bajo las mismas condiciones de tasa y vencimiento. Este monto se utilizará para atender las necesidades de financiamiento contempladas para 2026.