Panamá recomprará $6 mil millones en deuda pública en el mercado internacional

El MEF señaló que “esta operación permite administrar mejor la deuda existente, fortalecer las finanzas públicas”

ML | Edificio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la vía España.
Yessika Calles
10 de febrero de 2026

El gobierno panameño inició una operación para recomprar parte de la deuda que el país mantiene en bonos internacionales para reducir intereses y disminuir el saldo de la deuda pública, indicó el ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La entidad detalló que la recompra para retirar deuda se realizará con recursos provenientes de la posible emisión de nuevos bonos internacionales a plazos aproximados de 8 y 12 años, sujeto a condiciones de mercado al cierre de la transacción.

El gobierno autorizó la emisión de uno o varios de título valores de deuda pública denominados Bonos Globales, por el monto equivalente de hasta seis mil millones de dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD$6, 000, 000,000.00), en mercados de capitales internacionales.

La decisión que había sido aprobada en Consejo de Gabinete el 11 de febrero de 2025, fue publicada ayer, en la Gaceta Oficial N°30461.

Según la información, la decisión busca “reducir el pago de intereses en el tiempo y disminuir el saldo total de la deuda del país, al mismo tiempo que se ordenan mejor los compromisos y los vencimientos financieros”.

