Panamá ofrece beneficios económicos para turistas internacionales

“Panamá te regala + de $500 en beneficios” es la nueva iniciativa dirigida a visitantes internacionales, la cual pone a su disposición descuentos y beneficios exclusivos en más de 50 comercios, hoteles, restaurantes, museos y experiencias turísticas en la Ciudad de Panamá.

El paquete de beneficios económicos funciona a manera de una cuponera digital que reúne una serie de descuentos cuyo valor total estimado supera los $500.00, y se activa para turistas que permanezcan cuatro o más noches en la ciudad de Panamá, aplicable exclusivamente en los establecimientos participantes.

La propuesta surge a partir de una iniciativa presentada por miembros de la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL), como parte de los esfuerzos del sector privado por fortalecer la competitividad del destino y generar impacto positivo en toda la cadena de valor turística.

“Desde APATEL impulsamos esta iniciativa como una herramienta concreta para estimular la demanda, fortalecer la ocupación hotelera y beneficiar a toda la cadena de valor turística. Es una propuesta creada por la industria, para la industria, con el visitante como principal beneficiado”, señaló Víctor Concepción, presidente de la organización.

Por su parte, la ministra de Turismo, Gloria de León, destacó que “esta iniciativa es una muestra clara de cómo la colaboración entre el sector público y privado permite crear propuestas innovadoras que agregan valor real a la experiencia del visitante. Panamá no solo ofrece conectividad y diversidad, sino también beneficios que invitan al turista a quedarse más tiempo y a explorar una ciudad vibrante, llena de contrastes y experiencias únicas”.

Los beneficios incluidos en el programa son asumidos directamente por los hoteles y comercios aliados, como parte de una iniciativa impulsada y financiada por la empresa privada.

Para más información, los interesados pueden visitar el sitio oficial de la campaña. Los resultados de esta iniciativa serán monitoreados y evaluados con miras a su posible ampliación y a futuros desarrollos a nivel nacional.