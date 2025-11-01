Panamá lidera reunión de Consejo de Ministros de Integración Económica

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) informó que el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana (COMIECO) celebró en Panamá una reunión ministerial en el marco de la Presidencia Pro Témpore que actualmente ejerce el país, como parte del Subsistema de Integración Económica Centroamericana.

Durante la apertura, el ministro del MICI, Julio Moltó, expresó su satisfacción por encabezar este importante encuentro, resaltando la relevancia de fortalecer los vínculos comerciales y la cooperación regional.

“Es un honor liderar este espacio de diálogo y cooperación. Cuanto más unidos y fuertes seamos como región, más oportunidades tendremos para acceder a nuevos mercados y posicionar nuestros productos centroamericanos en el comercio global”, expresó Moltó.

A lo largo de la jornada, los ministros abordaron temas estratégicos para la integración económica regional, entre ellos la interconexión de la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana (PDCC) con el Port Community System del Puerto de Algeciras en España, iniciativa que busca agilizar el comercio entre Centroamérica y Europa.

Asimismo, se presentó un informe técnico del Comité Aduanero, y se dio seguimiento a los proyectos de cooperación regional previstos para 2025, orientados a mejorar la competitividad, la eficiencia logística y la modernización aduanera.

Además, como parte del programa, se concedió una cortesía de sala a la Federación Centroamericana de Transporte (FECATRANS), cuyos representantes compartieron propuestas para fortalecer el transporte terrestre regional, considerado un elemento clave para el comercio intrarregional.